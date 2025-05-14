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Военкор заявил о смерти экс-депутата Верховной рады Украины Савченко

Военный блогер Романов: экс-депутат Рады Савченко была убита в зоне СВО
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РИА «Новости»

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко погибла в зоне боевых действий. Об этом утверждает военный блогер Владимир Романов в своем Telegram-канале.

По его словам, Савченко была «уничтожена» в результате удара ФАБ 300 по штабу 112-ой бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Блогер подчеркнул, что экс-депутат была командиром роты 131-го батальона 112-ой бригады.

До этого украинский журналист Владимир Бойко заявил, что бывший депутат Верховной рады и экс-боец нацбатальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) Надежда Савченко в настоящее время служит в украинских войсках в качестве командира роты.

Савченко в июне 2014 года вступила в батальон «Айдар». В России женщину обвинили в том, что она передала ВСУ координаты местонахождения журналистов из РФ, после чего они подверглись обстрелу.

Она попала в российскую тюрьму, но в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом вернулась на родину. 2 марта 2015 года Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины. Он отметил «мужество и стойкость» украинки и назвал ее символом того, как много зависит от одного человека.

Ранее Савченко призвала проверить Безуглую на предмет госизмены.

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