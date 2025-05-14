В подконтрольной ВСУ части ДНР расширили зону эвакуации

Руководитель Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин, назначенный украинскими властями, заявил о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из подконтрольных ВСУ частей Донецкой народной республики в районе Дружковки и Красного Лимана. Об этом пишет РИА Новости.

В этих районах остается «огромное количество» мирных жителей, в том числе семей с детьми, отметил он.

Полный список населенных пунктов, на которые распространяется эвакуация, Филашкин не привел.

14 мая Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике. Кроме того, российские бойцы нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка ДНР.

До этого командир штурмовой роты 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Лазаренко заявил, что российские военные разрезали пополам оборону ВСУ во время освобождения Котляровки в ДНР.

Ранее военный эксперт рассказал о задаче взять под контроль всю территорию ДНР.