Медведев раскрыл будущее отношений США и Европы

США рано или поздно «поставят Европу на место», при этом европейцы продолжат вести «тихую войну» с американским президентом Дональдом Трампом. Таким мнением поделился зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

«У меня нет сомнений: Европу поставят на место, но при этом европейцы продолжат свою тихую войну против Трампа, будут стараться вести против него войну на всех возможных фронтах, внешне соблюдая правила приличия», — сказал Медведев на марафоне «Знание. Первые».

Политик подчеркнул, что американская экономика намного сильнее европейской. Он обратил внимание на то, что подавляющее большинство военной мощи и вооружений сосредоточено именно в США.

По мнению Медведева, столкновение Европы с США, в том числе по тарифам и спорам вокруг НАТО, — это отражение того курса, которого европейские власти придерживаются последние годы.

До этого агентство Associated Press (AP) сообщило, что США могут запретить Европе передавать Украине американское вооружение. По словам источника издания, подобное развитие ситуации может стать наихудшим сценарием для Киева.

В AP подчеркнули, что если Дональд Трамп примет такое решение, страны ЕС не смогут покупать оружие у США для отправки его на Украину, а также передавать ей образцы с американскими компонентами или программным обеспечением.

Ранее Медведев призвал к масштабной денацификации на территории всей Европы.