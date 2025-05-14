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В Польше раскрыли планы НАТО о вводе войск на Украину

Качиньский: НАТО рассматривало ввод войск на Украину еще в начале спецоперации
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Mindaugas Kulbis/AP

Североатлантический альянс (НАТО) рассматривал возможность введения войск на территорию Украины еще в начале специальной военной операции. Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, передает РИА Новости.

«Это было в марте 2022 года, когда Киев был еще практически окружен россиянами. <...> Я знал, какие были планы в том числе с американской стороны. Миротворческая миссия должна была войти в район Винница-Житомир», — сказал Качиньский.

По его словам, ввод войск альянса на Украину должен был помочь украинской стороне в ведении боевых действий. Кроме того, это позволило бы создать дополнительные сложности для российской стороны.

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что участники «коалиции желающих» достигли прогресса в вопросе отправки воинских контингентов на территорию Украины, чтобы «сдержать любую агрессию» против республики. В то же время он не захотел «опережать обсуждения», которые ведут европейские военные с командующими ВСУ.

Ранее США не захотели видеть Зеленского на саммите НАТО.

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