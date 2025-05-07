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Удар северокорейской РСЗО «Чучхе-100» в зоне СВО попал на видео

Военкор Коц опубликовал видео удара северокорейской РСЗО «Чучхе-100» в зоне СВО

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал видео работы северокорейской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Чучхе-100» в зоне проведения специальной военной операции.

На кадры попала стоящая на дороге боевая машина, которая один за другим выпускает по цели реактивные снаряды. При этом он не уточнил место, где работала техника КНДР.

Военкор добавил, что в связке с дронами-разведчиками самолетного типа с большой длительностью полета «Чучхе-100» может стать отличным средством по выбиванию РСЗО HIMARS, ЗРС Patriot, а также штабов и тыловых коммуникаций.

В конце апреля стало известно, что в операции по освобождению Курской области от украинских оккупантов участвовали военные КНДР. Власти страны заявили, что направляли свои войска в РФ в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность северокорейским бойцам, заявив об их высоком уровне подготовки. По его словам, военные КНДР с честью и доблестью исполнили свой долг.

Ранее Путин сообщил о французских гражданах, воюющих на стороне РФ.

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