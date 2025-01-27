В РФ разработали новую модификацию автомата «Калашникова»

Концерн «Калашников» разработал укороченную и малогабаритную модификации автомата АК-12. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, малогабаритная модификация имеет улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя.

«Концерн «Калашников» впервые экспонирует новейшие 5,45-мм автомат АК-12 укороченный (АК-12К) и 5,45-мм автомат АК-12 малогабаритный (АК-12СК) на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025», — поделились в пресс-службе.

Отмечается, что выставка состоится в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) с 17 по 21 февраля.

До этого в пресс-службе компании сообщали, что концерн «Калашников» разработал новый ручной пулемет калибра 7,62 мм РПЛ-7.

Ранее в России завершили испытания противотанкового ракетного комплекса «Конкурс-М» с дистанционным управлением.