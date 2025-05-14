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Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Минобороны: системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
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Olga Sokolova/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 13:30 до 13:40 мск. Украинские войска применили беспилотники самолетного типа.

Несколькими часами ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО за сутки сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, был уничтожен американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

До этого в ведомстве заявили, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников. По данным министерства, из них девять дронов сбили над Черным морем и три – над Белгородской областью.

13 мая министерство обороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области.

Ранее появилось видео, где военнослужащий ВС РФ голыми руками поймал дрон ВСУ.

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