Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал, какую тенику ВСУ сложнее всего уничтожить

Военный эксперт Глазунов: сложнее всего уничтожать танки ВСУ из-за их защиты
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Военный эксперт Олег Глазунов рассказал «Ленте.ру», что сложнее всего в зоне СВО уничтожать танки из-за их защиты.

«У танков сейчас защита мощная, поэтому их сложнее подбить. Танки всегда были оружием наступления, да и оружием обороны. Остальные БТР и другая техника менее защищены», — пояснил Глазунов.

По его словам, в ВС РФ есть противотанковый управляемый ракетный снаряд (ПТУРС), с его помощью военные справляются с танками ВСУ.

Глазунов подчеркнул, что любую технику можно подбить, ведь у всего есть слабые места, даже у беспилотников.

До этого член общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Виктор Бищук в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил, что большая партия некачественных пороховых зарядов поступила в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на многочисленные жалобы бойцов, чиновники министерства обороны страны никак не реагируют на эту ситуацию.

Ранее в ВСУ заявили о трудностях на фронте из-за нехватки оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами