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Экс-солдат ВСУ рассказал, что на Украине мобилизовали 50-летнего мужчину с микроинфарктом

РИА Новости: ТЦК мобилизовал мужчину после 50 лет с микроинфарктом
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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) мобилизовал 50-летнего мужчину с микроинфарктом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего военнослужащего ВСУ, перешедшего на сторону РФ, бойца отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Хантер».

По словам бывшего украинского военного, очень многих возрастных бойцов ВСУ призывают с большими проблемами по здоровью. Принудительная мобилизация непригодных по возрасту и здоровью мужчин носит массовый характер.

«К нам приехало 13 человек, и там был один боец, ему на данный момент 53 года. У него был микроинфаркт в свое время. Его могли спокойно списать, но каким-то чудом его мобилизовали. У него была отсрочка, но его все равно призвали», — поделился «Хантер».

До этого пленный боец ВСУ рассказал, что родственники мобилизованных украинцев и подлежащие призыву граждане поджигали отделения и транспорт территориальных центров комплектования.

Ранее в Раде призвали ликвидировать ТЦК.

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