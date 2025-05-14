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Российские войска атаковали логистические узлы ВСУ

Военкор Поддубный: Российские войска атаковали логистические узлы ВСУ
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военнослужащие атаковали логистические узлы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, удары были нанесены по объектам в Сумской, Харьковской, Житомирской, Киевской и Одесской областях. Он отметил, что в Харьковской области удары нанесли в районе Купянска, где атаковали как беспилотные летательные аппараты, так и оперативно-тактическая авиация. Кроме того, военкор рассказал, что появились данные о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Малиновка.

Он пояснил, что это даст возможность Армии России расширить физический контроль над участком автодороги Красноармейск — Константиновка. Таким образом, подчеркнул Поддубный, российские военнослужащие могут контролировать отрезок трассы от Малиновки до Новой Полтавки, которая занимает более 7 км.

До этого сообщалось, что в Курской области недалеко от населенного пункта Теткино остаются разрозненные группы украинских военнослужащих, а российские подразделения продолжают их ликвидировать.

Ранее военный рассказал, как российские штурмовики три часа бились за дом в Лысовке.

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