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Военный рассказал, как российские штурмовики три часа бились за дом в Лысовке

Штурмовик Куликов: ВС РФ три часа бились за дом в Лысовке
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Стрелок-связист 137-й штурмовой бригады «Урал» группировки «Центр» Станислав Куликов рассказал РИА Новости, что российские бойцы три часа бились за дом в Лысовке на Красноармейском направлении.

«Зашли в Лысовку, я должен был сделать связь в доме. <...> Зашел в дом, открыл подвал, а там хохлы сидят. Началась перестрелка. Получается, они нас, мы их — они закидывали нас гранатами, мы их закидывали в подвале. Бой был три часа, три часа, это было очень трудно. Пытались взять этот подвал, дроны нам просто не давали их уничтожить», — поделился штурмовик.

Он пояснил, что у дома не было крыши, поэтому российских бойцов постоянно атаковали дроны. Они неоднократно предлагали солдатам ВСУ сдаться в плен, но те отвечали отказом.

6 мая группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР. По данным ведомства, в ходе наступательных действий бойцы ВС РФ нанесли поражение трем механизированным, двум штурмовым бригадам украинской стороны, а также солдатам морской пехоты и национальной гвардии ВСУ.

Ранее политолог назвал причину атак ВСУ на Курскую область.

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