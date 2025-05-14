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Боец СВО «реанимировал» танк обычной ложкой и вывел его из-под обстрела

WarGonzo: боец СВО завел танк с помощью ложки и вывел его из-под обстрела
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Natalia Shkavron/Shutterstock/FOTODOM

Под Купянском российский военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, смог завести заглохший танк с помощью обычной железной ложки и вывести его из-под огня. Об этом сообщил проект журналиста Семена Пегова WarGonzo в Telegram.

По словам бойца с позывным «Чапай», инцидент произошел во время интенсивного обстрела со стороны ВСУ. В один момент танк заглох — стартер перестал работать. Тогда на помощь пришел механик из спецподразделения «Ахмат».

Военный замкнул аккумуляторы с помощью ложки, после чего двигатель удалось запустить. Благодаря быстрой реакции техника была спасена и выведена из зоны поражения.

До этого другой боец Вооруженных сил России пережил удар украинского беспилотника благодаря счастливому стечению обстоятельств. Вражеский БПЛА сбросил под ноги российскому солдату боеприпас, однако он не разорвался, а просто отскочил от земли. Боец же, отпрыгнувший во время удара, после этого встал на ноги и спокойно пошел дальше.

Ранее очнувшийся в мешке после попадания снаряда российский боец решил вернуться на СВО.

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