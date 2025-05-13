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В России назвали оружие, которое пробивает западную бронетехнику насквозь

«Ростех»: ПТРК «Корнет» насквозь пробивает любой образец западной бронетехники
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Станислав Красильников/РИА Новости

Управляемая ракета российского противотанкового комплекса (ПТРК) «Корнет» может пробить насквозь любую западную бронетехнику, имеющуюся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил «Ростех» в своем Telegram-канале.

«Ни одна из машин на вооружении ВСУ не защищена от этого ПТРК. Он способен пробить все виды танков противника в любую проекцию навылет. В том числе прошивает самые крепкие башни от «лба» до «затылка», — говорится в публикации.

В госкорпорации отметили, что для этого достаточно одного попадания. При этом технику не спасают ни противокумулятивные решетки, ни дополнительные экраны, ни динамическая защита.

В «Ростехе» привели в качестве примера случай с попаданием в американский Abrams. Тогда танк был пробит через броню и двигатель «без каких-либо препятствий».

«Статистика простая: одна ракета «Корнета» — минус одна машина у противника», — подчеркнули в госкорпорации.

Боевую часть комплекса не может остановить самое современное многослойное бронирование с керамическими элементами, слоями из вольфрамового сплава или обедненного урана.

«Корнет» — это не просто ПТРК, отметили в «Ростехе», а универсальный высокоточный комплекс управляемого вооружения. Он может выполнять задачи полевой артиллерии и поражать разные цели, в том числе скопления живой силы, огневые точки и укрепления.

До этого в США высоко оценили российский «Корнет». Его назвали одним из самых эффективных и востребованных ПТРК в мире.

Ранее журналист Боуз объяснил, почему бойцы ВСУ боятся садиться в американские БТР.

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