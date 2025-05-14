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ABC сообщила о возможной ликвидации воевавшего за ВСУ наемника из Австралии

ABC: в Харьковской области могли ликвидировать наемника из Австралии
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Австралийского гражданина Калеба Листа, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, предположительно, ликвидировали в Харьковской области. Об этом сообщила телерадиокорпорация ABC, ссылаясь на источник в украинской армии.

По данным журналистов, до участия в боевых действиях Лист несколько раз пытался попасть на службу в армию Австралии, но получал отказ. На родине он работал разнорабочим, а в 2022 году отправился на Украину. Как предполагается, его могли уничтожить в районе Изюма в конце апреля, однако, по словам источника, точных подтверждений пока не нашли.

Министерство иностранных дел Австралии не стало официально подтверждать информацию о возможной ликвидации Листа. В ведомстве лишь напомнили, что поездки в зону конфликта на Украине крайне опасны. С начала 2022 года правительство Австралии настоятельно рекомендует гражданам воздерживаться от поездок как на Украину, так и в Россию.

До этого Генеральная прокуратура России сообщала, что Листа будут заочно судить в Донецкой народной республике. По данным следствия, в феврале 2022 года он приехал на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион. Мужчина прошел военную подготовку. С мая 2023 по февраль 2025 года он участвовал в боевых действиях против Армии России в должности оператора батальона 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. За это он получил вознаграждение свыше 2,9 млн руб.

Ранее россиянам показали видео эвакуации задержанного австралийского наемника, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины.

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