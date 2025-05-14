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Очнувшийся в мешке после попадания снаряда российский боец решил вернуться на СВО

kp.ru: российский боец «Катунь» после клинической смерти решил вернуться на СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Командир штурмового подразделения российских Вооруженных сил Игорь К. с позывным «Катунь» пережил клиническую смерть после попадания танкового снаряда, но собрался снова отправиться в зону специальной военной операции. Об этом сообщает портал kp.ru.

Во время одного из боев он попал под танковый обстрел. Взрывной волной его выбросило из здания — он пробил две стены, получил тяжелые ранения и впал в кому. Медики зафиксировали клиническую смерть. По словам «Катуня», он очнулся в мешке на каталке — пришел в себя от холода и самостоятельно выбрался наружу. Врач, по его воспоминаниям, был ошеломлен происходящим.

После долгого лечения и реабилитации он принял решение вернуться к службе. Военный отметил, что не считает свое выживание чем-то особенным — просто так сложилась судьба. Главное, как он выразился, — настрой и стремление. Мужчина признался, что не видит себя в гражданской жизни и чувствует, что его место — в армии.

Катунь добавил, что надеется попасть в ту же бригаду и вновь занять командную должность. Он подчеркнул, что готов продолжать службу и не испытывает страха перед возвращением на передовую.

Военный отправился на фронт в августе 2023 года и участвовал в боях за Авдеевку в Донецкой народной республике. За службу его наградили четырьмя орденами Мужества.

Ранее военкор рассказал, как удачливый боец ВС РФ выжил после удара дрона ВСУ.

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