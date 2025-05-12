Наемника из Австралии будут заочно судить в ДНР

Наемник из Австралии заочно предстанет перед судом в ДНР

Австралийского наемника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российской армии, будут заочно судить в Донецкой народной республике. Об этом сообщила генеральная прокуратура Российской Федерации, передает РИА Новости.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 25-летнего гражданина Австралии Калеба Джона Листа. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу», — отмечается в публикации.

По данным следствия, в феврале 2022 года Лист приехал на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион. Мужчина прошел военную подготовку. С мая 2023 по февраль 2025 года он участвовал в боевых действиях против Армии России в должности оператора батальона 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. За это он получил вознаграждение свыше 2,9 млн руб.

Лист объявлен в международный розыск, в отношении наемника судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Азербайджана, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины, к 14 годам лишения свободы.

Ранее россиянам показали видео эвакуации задержанного австралийского наемника, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины.