Боец ВС РФ: ВСУ сбрасывают с дронов отравляющие вещества в виде газа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении применяют самодельные отравляющие вещества в виде газа. Их сбрасывают с дронов, рассказал РИА Новости российский боец с позывным «Вайс».

«Баба-Яга» скинула пятилитровую бутылку, и в ней была палка. Она (бутылка. — «Газета.Ru») приземляется, эта палка пробивает бутылку, и какое-то отравляющее вещество выпадает. Почувствовался резкий запах такой ацетона», — поделился деталями военный.

По его словам, после сброса отравляющего вещества стало трудно дышать, начался кашель. В результате военным Вооруженных сил (ВС) России пришлось искать место со свежим воздухом и ждать, пока едкий газ выветрится.

«Вайс» рассказал, что группа сразу передала командованию по рации информацию о новом самодельном оружии ВСУ, которое перехватывает дыхание.

В декабре прошлого года бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Украина при содействии США разрабатывала биологическое оружие, которое намеревалась использовать против русских. По его словам, украинцы изготавливали его в специальных биолабораториях.

При этом Макгрегор отметил, что, несмотря на все попытки Киева, РФ неизбежно победит в украинском конфликте.

Ранее сообщалось, что Запад проводит в психбольницах Украины опыты по созданию биооружия.