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Беспилотник атаковал Белгородскую область

Гладков: мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области
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Inna Varenytsia/Reuters

В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по «Газели», водитель автомобиля получил ранение. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, водителю оказывают всю необходимую помощь.

Гладков добавил, что транспортное средство получило повреждения.

Днем 13 мая министерство обороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области.

12 мая стало известно, что российские хакеры взломали программу по управлению беспилотниками Вооруженных сил Украины Она помогала военным координировать беспилотные летательные аппараты для атак по России, а также мониторить воздушное пространство над Украиной.

Ранее в Белгородской области скорая и пожарная машины попали под атаки дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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