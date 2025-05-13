Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Белгородской и Курской областями

МО: средства ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы в период с 11:05 мск до 12:15 мск. Два из них были сбиты над Белгородской областью, и еще один — над территорией Курской области.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 33 населенным пунктам региона. Он уточнил, что одной из целей стал город Белгород. Местные системы противовоздушной обороны сбили один беспилотный летательный аппарат в небе над населенным пунктом.

12 мая губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что врачи прооперировали пятилетнюю девочку, пострадавшую в результате атаки украинского беспилотника. Врачи региональной детской клинической больницы успешно провели операцию по удалению осколков в поясничной области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские хакеры взломали программу по управлению беспилотниками ВСУ.