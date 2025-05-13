Удар ВСУ по мосту в Курской области сняли на видео от первого лица

Бойцы ВС РФ от первого лица показали удар ВСУ по мосту в Курской области

Российские бойцы сняли видео от первого лица с моментом удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мосту в Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал War Gonzo.

На видеозаписи можно увидеть, как боец идет к мосту и предлагает сослуживцам немедленно покинуть опасное место. На кадрах заметно, что по местности уже были совершены удары: ограждение на мосту частично разрушено, все вокруг забросано землей и ветками. Также в кадр попал грузовик российских военных, который угодил в яму одним колесом.

В какой-то момент на мосту раздался взрыв: видна яркая вспышка, после чего вспыхнул огонь и пошел густой дым. Боец, который снимал видео от первого лица, упал на землю и какое-то время не подавал признаки жизни. После еще одного удара он перевернулся на спину, сверху на него посыпалась земля.

По данным Telegram-канала, кадры были сняты несколько дней назад. В публикации к ролику говорится, что ВСУ атакуют российскую территорию при помощи оружия иностранного производства.

О дальнейшей судьбе военных, показанных на видеозаписи, ничего не сообщается.

До этого в сети появилось видео с ударом фугасной авиабомбы (ФАБ-3000) по украинской армии в Теткино в Курской области. Бойцы ВС РФ выявили скопление пехоты ВСУ в районе населенного пункта, навели авиацию ВКС России и ударили по скоплениям сил врага в курском приграничье.

На кадры попал сам удар, также можно увидеть то, что осталось от техники украинских подразделений после атаки бомбой.

Ранее на видео показали, как ВС РФ ловят сетями вражеские дроны в зоне СВО.