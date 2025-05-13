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Стало известно, что ВСУ готовят плацдарм для ввода сил для прорыва границы Курской области

В России заявили о подготовке Украиной плацдарма для ввода основных сил у Курской области
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская армия готовит плацдарм для ввода основных сил для прорыва границы в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«Враг задействует пехотные группы, задачей которых является прорыв передовых линий заграждения у границы. Судя по всему, они готовят плацдарм», — отмечается в публикации.

Там отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают бить по двум направлениям — в направлении Теткино и Нового Пути. Кроме того, диверсионные группы стали чаще всего мелькать на катерах на реке Сейм.

Авторы канала считают, что украинские войска могут пойти в более серьезную атаку. Они отметили, что ВСУ продолжают накапливать силы в тылу, перебрасывать наемников из разных стран и активно работать авиацией на Курском направлении.

До этого сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются прорваться в Курскую область на квадроциклах.

Ранее военкоры рассказали о превратившихся в мумии бойцах ВСУ в Курской области.

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