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ОАЭ купят у США военные вертолеты и оборудование на $1,32 млрд

Госдеп США одобрил продажу ОАЭ военно-транспортных вертолетов на $1,32 млрд
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Ahmed Jadallah/Reuters

Государственный департамент США согласовал поставку шести военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования Объединенным Арабским Эмиратам на сумму $1,32 млрд. Об этом сообщили в Пентагоне.

Сделка включает поставку топливных баков, силовых установок, навигационных систем, средств предупреждения о ракетных угрозах, пулеметов, программного обеспечения и коммуникационного оборудования. По данным Пентагона, соглашение направлено на укрепление оборонных возможностей ОАЭ.

12 мая американский портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в арабские страны планирует подписать ряд сделок на общую сумму в $1 трлн. По данным портала, в Саудовской Аравии глава Белого дома планирует подписать соглашения о поставках вооружений, а также заключить сделки в сфере энергетики и полезных ископаемых. Сумма договоренностей составит $100 млрд, отметили журналисты.

Ранее в США заявили, что Катар подарит администрации Трампа «летучий дворец».

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