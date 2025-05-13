ОАЭ купят у США военные вертолеты и оборудование на $1,32 млрд

Государственный департамент США согласовал поставку шести военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования Объединенным Арабским Эмиратам на сумму $1,32 млрд. Об этом сообщили в Пентагоне.

Сделка включает поставку топливных баков, силовых установок, навигационных систем, средств предупреждения о ракетных угрозах, пулеметов, программного обеспечения и коммуникационного оборудования. По данным Пентагона, соглашение направлено на укрепление оборонных возможностей ОАЭ.

12 мая американский портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в арабские страны планирует подписать ряд сделок на общую сумму в $1 трлн. По данным портала, в Саудовской Аравии глава Белого дома планирует подписать соглашения о поставках вооружений, а также заключить сделки в сфере энергетики и полезных ископаемых. Сумма договоренностей составит $100 млрд, отметили журналисты.

Ранее в США заявили, что Катар подарит администрации Трампа «летучий дворец».