Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Один из видов пенсий вырастет до 45 тысяч рублей

Бессараб: военные пенсии вырастут до 45 тысяч рублей после индексации в октябре
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Средний размер военной пенсии в России после индексации в октябре 2025 года составит около 45 тысяч рублей. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

По словам депутата, с 1 октября 2025 года военные пенсии будут проиндексированы на 4,5%.

«Это позволит повысить уровень социальной защищенности военных пенсионеров», — отметила Бессараб.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Миронов отметил, что пенсионеры продолжают беднеть, несмотря на индексацию. Он предложил пересмотреть сам подход к начислению пенсии, а также механизм ее индексации. Минимальная пенсия не должна быть ниже стоимости потребительской корзины.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что в этом году некоторые россияне имеют право на социальную доплату к пенсии. Рассчитывать на нее можно, если совокупная сумма пенсионных выплат и положенных законом мер поддержки остается ниже установленного прожиточного минимума.

Ранее в России за пять лет резко вырос размер пенсии по потере кормильца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами