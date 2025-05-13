Один из видов пенсий вырастет до 45 тысяч рублей

Бессараб: военные пенсии вырастут до 45 тысяч рублей после индексации в октябре

Средний размер военной пенсии в России после индексации в октябре 2025 года составит около 45 тысяч рублей. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

По словам депутата, с 1 октября 2025 года военные пенсии будут проиндексированы на 4,5%.

«Это позволит повысить уровень социальной защищенности военных пенсионеров», — отметила Бессараб.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Миронов отметил, что пенсионеры продолжают беднеть, несмотря на индексацию. Он предложил пересмотреть сам подход к начислению пенсии, а также механизм ее индексации. Минимальная пенсия не должна быть ниже стоимости потребительской корзины.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что в этом году некоторые россияне имеют право на социальную доплату к пенсии. Рассчитывать на нее можно, если совокупная сумма пенсионных выплат и положенных законом мер поддержки остается ниже установленного прожиточного минимума.

Ранее в России за пять лет резко вырос размер пенсии по потере кормильца.