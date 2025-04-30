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В России за пять лет резко вырос размер пенсии по потере кормильца

Депутат Никитин: пенсия по потере кормильца выросла в полтора раза за пять лет
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

За последние пять лет размер пенсии по потере кормильца в России вырос в полтора раза, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«Пенсии по потере кормильца индексировались на протяжении пяти лет. Однако инфляция снизила их реальную ценность.
Существует два вида выплат: страховая (на нее влияют стаж и стоимость пенсионного балла) и социальная (назначается независимо от стажа умершего, в том числе государственная, которая выплачивается иждивенцам погибших военных, космонавтов, пострадавшим в результате катастроф). В 2019 году средняя страховая выплата по стране составляла 8600 рублей. К 2025 году она достигла 12 500–13 500 рублей», — отметил Никитин.

По его словам, размер социальной пенсии после апрельской индексации в 2025 году составляет 8 824 рубля, при потере двух кормильцев — 17 648 рублей, а пять лет назад ее размер был 5606 рублей. Для детей, которые лишились обоих родителей, выплата составляла 11 212 рубля, сказал депутат.

По его словам, размер пенсии при потере кормильца-военнослужащего из-за ранения составляет 17 648 рублей, а из-за заболевания — 13 263 рубля.

Никитин уточнил, что формально выплаты выросли, но их покупательная способность осталась низкой. Необходима привязка размеров пенсий к фактическим ценам, учет инфляции и уровня жизни в регионе, уверен Никитин. Он заключил, что достойная пенсия должна покрывать основные нужды: питание, ЖКХ, образование, медицину. Депутат назвал справедливой пенсию в 35 тыс. рублей.

Ранее были названы пенсионные гарантии для многодетных россиянок.

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