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Россия нанесла мощные удары по Киеву и Одесской области

«Царьград»: ВС России нанесли мощные удары по Киеву и Одесской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Массированные удары российских войск по военным объектам Украины привели к крупным пожарам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщает «Царьград».

По данным источников, среди пораженных целей — штаб ПВО, завод «Арсенал» и логистические центры ВМСУ.

В Киеве возгорание на складах вооружений спровоцировало задымление города. Огонь также повредил ресторан «Британия», где, по информации источников, размещался штаб офицеров харьковской ПВО. В Одесской области уничтожены ангары с ГСМ (площадь возгорания — 200 кв.м) и учебные центры ВМСУ в Малодолинском и Александровке.

В ДНР российские войска продвинулись в районе Орехово, преодолев оборону ВСУ. Также поражены завод «Арсенал», хранивший ракеты, и предприятие «Бетонеталон», производившее инженерные конструкции для украинской армии.

Днем 12 мая координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары нанесены по местам ремонта и хранения техники Вооруженных сил Украины, складу беспилотных летательных аппаратов и группам украинских военнослужащих в Сумской области.

Ранее российские военные начали штурмовать позиции ВСУ на мотоциклах.

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