Российские военные начали штурмовать позиции ВСУ на мотоциклах

BI: российские бойцы на мотоциклах штурмуют позиции ВСУ при поддержке танков

Российские военнослужащие начали активно применять мотоциклы при наступлении на позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Business Insider.

В публикации говорится, что танки остаются позади, чтобы обеспечить огневую поддержку бойцам РФ.

«Увеличение использования Россией мотоциклов является адаптацией в ответ на повсеместные удары украинских беспилотников по российской бронетехнике и непомерные потери бронетехники», — говорится в публикации.

Автор материала добавил, что мотоциклы достаточно легки и компактны, чтобы преодолевать недоступные для танков места. Помимо этого, они достаточно маневрены, чтобы уклоняться от дронов.

На данный момент неизвестно, сможет ли стать использование мотоциклов полноценной составляющей военных конфликтов.

До этого Telegram-канал Mash писал, что ВСУ лишились главной секретной разработки — программы «Вираж ПВО». В публикации говорится, что программа помогала бойцам координировать работу беспилотников для атак по территории России, а также мониторить воздушное пространство над Украиной.

Ранее появилось видео, где солдат ВС РФ голыми руками поймал дрон ВСУ.