В ДНР рассказали о процессе взятия под контроль села Орехово

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль почти половину населенного пункта Орехово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».

«На данном участке, где воюет в основном группировка «Центр» при поддержке Южного округа, освободили почти половину населенного пункта Орехово. И фактически в селе остались небольшие подразделения противника. Основные силы их на данном направлении отступают, — сказал советник главы республики.

Кимаковский добавил, что российские войска приняли неожиданное для Вооруженных сил Украины решение отправиться на север от населенного пункта Котляровка, а не на запад.

О переходе Котляровки под контроль российских войск днем 12 мая сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что за выполнение операции отвечала российская группировка войск «Центр».

Ранее военный эксперт объяснил стратегическое значение взятия под контроль поселка в ДНР.