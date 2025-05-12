Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР рассказали о процессе взятия под контроль села Орехово

Кимаковский: ВС России взяли под контроль почти половину села Орехово
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль почти половину населенного пункта Орехово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».

«На данном участке, где воюет в основном группировка «Центр» при поддержке Южного округа, освободили почти половину населенного пункта Орехово. И фактически в селе остались небольшие подразделения противника. Основные силы их на данном направлении отступают, — сказал советник главы республики.

Кимаковский добавил, что российские войска приняли неожиданное для Вооруженных сил Украины решение отправиться на север от населенного пункта Котляровка, а не на запад.

О переходе Котляровки под контроль российских войск днем 12 мая сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что за выполнение операции отвечала российская группировка войск «Центр».

Ранее военный эксперт объяснил стратегическое значение взятия под контроль поселка в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами