ВС США и Сомали ударили по террористам в Пунтленде

ВС США и Сомали ударили по ИГИЛ в Пунтленде

Африканское командование (АФРИКОМ) ВС США и армия федерального правительства Сомали нанесли удары по объектам ИГИЛ (организация запрещена в России) в районе Пунтленд. Об этом сообщает Goobjoog.

Сначала противника атаковали дронами, после чего был начат рейд спецназа. Все происходило в 70 км от города Босасо в районе Бари.

«Совместные [с АФРИКОМ] действия подчеркивают решимость Сомали и ее международных партнеров ликвидировать террористическую угрозу и восстановить стабильность», — говорится в сообщении.

2 февраля глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что приказал американским военнослужащим нанести точечный удар по одному из главарей террористической организации «Исламское государство» в Сомали.

Недавно секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что самые серьезные вызовы мировой безопасности исходят от «Исламского государства»и «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). Он отметил, что эти террористические организации быстро приспосабливаются к новым политическим реалиям.

Ранее в Сомали в результате удара ВВС США уничтожили десятки террористов ИГ.