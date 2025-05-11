Замминистра культуры Венесуэлы рассказал о значении Великой Победы

Победа СССР в Великой Отечественной войне, которая охватила весь мир, освободила человечество от фашизма и ужасов нацизма. Об этом ТАСС заявила замминистра культуры Венесуэлы Мари Пемжан.

»«27 млн жизней было отдано [СССР] для достижения этой цели, и мы должны ценить», — сказала она.

Замминистра отметила, что в Венесуэле проходят многочисленные мероприятия в память о патриотах, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Никто не должен забывать, что Советский Союз положил конец войне, которая охватила весь мир и уничтожала целые народы», — добавила Пемжан.

Она также подчеркнула, что миру не нужна западная интерпретация истории.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил прошедший в Москве парад Победы 9 мая.

9 мая в российской столице прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помимо военных Вооруженных сил РФ в шествии приняли участие и солдаты из дружественных стран. Среди них — расчеты из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, КНР, Мьянмы, Монголии, Вьетнама и Лаоса.

В связи с 80-летним юбилеем Победы в Москву прибыли руководители нескольких стран. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, сербский лидер Александар Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, и другие высокопоставленные гости.

Ранее Путин вместе с зарубежными коллегами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве.