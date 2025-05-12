В ДНР заявили, что российская армия приближается к пригороду Димитрова

Подразделения Вооруженных сил России постепенно приближаются к пригороду Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире «Первого канала» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Самые большие успехи, по моему мнению, — это на участке между Красноармейском, Димитровым и Дзержинском... Зачищается, освобождается Малиновка. Также со стороны идет удар вдоль реки. И, скажем так, приближаемся к пригороду Мирнограда», — сказал чиновник.

Помимо этого, идет зачистка дороги на Константиновку около Малиновки, а также продолжается продвижение в сторону Красноармейска, где российские солдаты уже «видят пригороды», заключил Кимаковский.

До этого украинские аналитики сообщали, что российские подразделения добились успехов в ходе боев на территории ДНР. Им удалось продвинуться на Новопавловском направлении южнее села Серебряного, а также в районе села Водяное Второе к югу от города Константиновки.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике ВСУ под Красноармейском.