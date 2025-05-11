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В Госдуме рассказали о тактике ВСУ под Красноармейском

Водолацкий: ВСУ бросают на Красноармейское направление необученных солдат
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают необученных солдат под Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент подразделения ВС РФ сжимают Красноармейск в кольцо, перекрывая пути доставки вооружения, и ротацию личного состава ВСУ.

«Сейчас для того, чтобы хотя бы оттянуть максимально дальше сдачу Красноармейска, в его сторону Киевом перебрасываются подразделения, которые еще не прошли обучение», — сказал Водолацкий.

В конце апреля командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным «Серб» сообщил, что украинское командование стянуло на Красноармейское направление наемников и элитный батальон «Скала». Важность красноармейского узла обусловлена тем, что через него и населенный пункт Красноармейск проходят все пути, по которым снабжаются близлежащие участки фронта, подчеркнул военнослужащий. Поэтому ВСУ держатся за данный участок также, как держались на Авдеевку на Донецком направлении, добавил он.

Ранее Зеленский назвал самые горячие участки фронта.

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