Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу филиала Военно-строительной компании приговорили к трем годам лишения свободы

Суд приговорил начальника филиала ВСК Гильфанова к трем годам лишения свободы
close
Depositphotos

Суд приговорил начальника филиала Военно-строительной компании (ВСК) Дамира Гильфанова к трем годам лишения свободы и штрафу в 2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГВСУ СК России.

«Доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника филиала «Строительное управление по Ленинградскому военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Дамира Гильфанова», — говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что главу филиала признали виновным по статье о получении взятки. Суд также арестовал имущество Гильфанова на сумму более 6 млн рублей.

В апреле Савеловский районный суд Москвы арестовал начальника строительного управления по ЦФО ВСК Матвея Иванова по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Он будет находиться в СИЗО 1 месяц и 17 суток.

Минобороны и ВСК судятся из-за завышений стоимости работ по государственному контракту. Истец требует выплатить неустойки по госконтрактам, а также взыскать суммы, на которые была завышена цена работ и задолженности.

Ранее суд принял еще 16 исков Минобороны к ВСК почти на 1 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами