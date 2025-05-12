Главу филиала Военно-строительной компании приговорили к трем годам лишения свободы

Суд приговорил начальника филиала Военно-строительной компании (ВСК) Дамира Гильфанова к трем годам лишения свободы и штрафу в 2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГВСУ СК России.

«Доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника филиала «Строительное управление по Ленинградскому военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Дамира Гильфанова», — говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что главу филиала признали виновным по статье о получении взятки. Суд также арестовал имущество Гильфанова на сумму более 6 млн рублей.

В апреле Савеловский районный суд Москвы арестовал начальника строительного управления по ЦФО ВСК Матвея Иванова по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Он будет находиться в СИЗО 1 месяц и 17 суток.

Минобороны и ВСК судятся из-за завышений стоимости работ по государственному контракту. Истец требует выплатить неустойки по госконтрактам, а также взыскать суммы, на которые была завышена цена работ и задолженности.

Ранее суд принял еще 16 исков Минобороны к ВСК почти на 1 млрд рублей.