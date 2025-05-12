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Подразделения войск «Запад» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли более 230 бойцов в зоне группировки войск «Запад»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск ВС РФ «Запад» улучшили тактическое положение в зоне СВО, сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские войска нанесли поражение четырем механизированным, аэромобильной, двум штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны.

Бои шли в районах населенных пунктов Садовод, Кутьковка, Купянск, Гороховатка в Харьковской области, а также Редкодуб и Ямполь в Донецкой народной республике.

В результате ВСУ потеряли более 230 бойцов, танк, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы. Также были поражены два склада боеприпасов.

До этого РИА Новости сообщало, что три человека получили несовместимые с жизнью ранения в Херсонской области. Они пострадали в результате украинских обстрелов в населенных пунктах Рыбальче, Новой Каховке и Новофедоровке. Всего ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 46 артиллерийских ударов.

Обстрелам украинцев подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Новофедоровка, Рыбальче, Новая Збурьевка, Князе-Григоровка, Каиры, Каменка, Малокаховка, Казачьи Лагери, Алешки, Новая Маячка, Корсунка.

Ранее Сальдо заявил, что Украина ведет себя как «пособники Гитлера».

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