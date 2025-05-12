Мирошник: под удары ВСУ в праздники попали санитарные автомобили и жилье

Под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) в праздники попали санитарные автомобили, гражданский транспорт и жилье. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Практически ежечасно приходили сообщения об атаках на гражданский транспорт в Белгородской, Курской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР. Реального прекращения огня со стороны ВСУ уж точно не наблюдалось, даже в отношении мирного населения», — заявил он.

Посол отметил, что якобы мирная риторика президента Украины Владимира Зеленского не соответствует ситуации на земле. Он подчеркнул, что «преступный оскал» невозможно спрятать за «маской показного миролюбия».

Министерство обороны России ранее сообщило, что подразделения Вооруженных сил Украины во время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня.

В отчете министерства говорится, что ВСУ 4011 раз обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, также применялись реактивные системы залпового огня.

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.