Раскрыты суточные потери ВСУ в зоне ответственности российской группировки «Юг»

Подразделения группировки российских войск «Юг» за прошедшие сутки ликвидировали более 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что военнослужащим страны удалось занять более выгодные рубежи и позиции. Также отряды Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Подвергшиеся ударам позиции ВСУ находились в районе населенных пунктов Плещеевка, Звановка, Клебан-Бык, Северск и Константиновка.

«Противник потерял более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что бойцы группировки войск «Юг» вывели из строя две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, они смогли уничтожить один склад с боеприпасами и три склада с материальными средствами украинских формирований.

12 мая в Минобороны РФ сообщили, что подразделения специального назначения в составе группировки российских войск «Юг» взяли под контроль крупный укрепленный пункт ВСУ на Александро-Калиновском направлении в ДНР. Более того, военные пленили не менее 10 украинских солдат и экипаж одного из танков ВСУ.

Ранее российские бойцы взяли под контроль один из населенных пунктов в ДНР.