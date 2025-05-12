В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки «Север»

ВСУ потеряли 190 бойцов и РСЗО HIMARS в зоне действий группировки «Север»

Подразделениями группировки российских войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Рыжевка, Искрисковщина, Волфино, Павловка и Катериновка Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Отмечается, что потери украинской армии на этом участке фронта составили более 190 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и пять орудий полевой артиллерии.

Кроме того, российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

7 мая военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска продвигаются на стыке ЛНР и ДНР. По его словам, украинские войска пытались вести маневренную оборону, однако им пришлось оставить ряд позиций из-за несвоевременного восполнения потерь.

Ранее на видео показали, как ВС РФ ловят сетями вражеские дроны в зоне СВО.