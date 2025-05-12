Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Командир «Ахмата» призвал россиян не разделяться на национальности

Командир «Ахмата» Алаудинов призвал население РФ не делиться на национальности
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов призвал жителей России не делиться на национальности. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Хочу призвать население нашей страны, чтобы оно делало весь максимум для того, чтобы сплотить наш народ. Не делитесь на национальности, не делитесь на вероисповедания, не делитесь на черных и белых. Сделайте все для того, чтобы мы стали одним, единым целым», — написал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Алаудинов также призвал население России «не сомневаться» в победе.

В конце апреля командир «Ахмата» сообщал, что число иностранных наемников в украинских войсках сократилось, о чем свидетельствуют данные разведки. Алаудинов также отметил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери, восполняя их не самым качественным контингентом.

В свою очередь глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что украинские войска потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих.

Ранее в России утвердили концепцию развития коренных народов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами