Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов призвал жителей России не делиться на национальности. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Хочу призвать население нашей страны, чтобы оно делало весь максимум для того, чтобы сплотить наш народ. Не делитесь на национальности, не делитесь на вероисповедания, не делитесь на черных и белых. Сделайте все для того, чтобы мы стали одним, единым целым», — написал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Алаудинов также призвал население России «не сомневаться» в победе.

В конце апреля командир «Ахмата» сообщал, что число иностранных наемников в украинских войсках сократилось, о чем свидетельствуют данные разведки. Алаудинов также отметил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери, восполняя их не самым качественным контингентом.

В свою очередь глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что украинские войска потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих.

Ранее в России утвердили концепцию развития коренных народов.