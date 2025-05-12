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Появились подробности об атаке БПЛА на Ростовскую область

SHOT: ВСУ атаковали химическое предприятие в Ростовской области БПЛА «Лютый»
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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать одно из крупнейших химических предприятий юга России в Ростовской области беспилотным летательным аппаратом «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что беспилотник упал на территории предприятия около пяти часов утра.

Комбинат «Каменский» является одним из крупнейших химических предприятий юга России и градообразующим в городе Каменске-Шахтинском.

Минувшей ночью дежурные средства радиоэлектронной борьбы отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в результате налета БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Курской области при ударе беспилотника по автомобилю пострадала девочка.

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Атаки БПЛА на Россию
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