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В Курской области при ударе беспилотника по автомобилю пострадала девочка

Хинштейн: в Курской области при атаке дрона на автомобиль пострадала девочка
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FotograFFF/Shutterstock

В Курской области пятилетняя девочка пострадала в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по автомобилю. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня в поселке Хомутовка Хомутовского района вражеский дрон осуществил сброс взрывного устройства на гражданский автомобиль. К сожалению, в результате удара пострадал пятилетний ребенок», — отметил он.

Родственники доставили девочку в ближайшее медицинское учреждение — Севскую центральную районную больницу в Брянской области, продолжил Хинштейн. По его словам, у ребенка диагностировали осколочные ранения спины и ноги. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, добавил врио губернатора.

Незадолго до этого Хинштейн сообщил, что в Суджанском районе две женщины получили травмы в результате атаки беспилотников ВСУ. Ранения получили две женщины 1949-го и 1950-го годов рождения. У пострадавших диагностировали осколочные ранения и резаные раны. Их доставили в областную больницу, добавил врио главы региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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