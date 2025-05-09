В Минобороны РФ назвали число сбитых за неделю беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1 615 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 8 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 9 управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 1 615 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства.

За первую неделю мая российские ПВО уничтожили 36 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В начале мая в Минобороны сообщили, что с начала специальной военной операции подразделения Вооруженных сил России уничтожили 662 самолета украинских войск, 283 вертолета и 54 891 беспилотник. Кроме того, ликвидировано 605 зенитных ракетных комплексов, свыше 23 тысяч танков и бронемашин, 1554 реактивных систем залпового огня, 24 369 артиллерийских орудий и минометов, а также почти 35 тысяч единиц специальной военной автотехники.

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