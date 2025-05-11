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Mash сообщил об ударе ВСУ по гостинице и автомойке в Рыльске

Mash: ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по гостинице и автомойке в Рыльске

В Курской области ВСУ, по предварительной информации, нанесли удар из РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS по гостинице и автомойке в городе Рыльск, пишет Mash.

По его данным, местные жители помогают разбирать завалы, под которыми могут находиться пострадавшие.

Telegram-канал «Типичный Курск» опубликовал несколько видеозаписей с места происшествия, на которых видны разрушенные здания и пострадавшие.

До этого в Воздушно-десантных войсках ВДВ сообщили об отражении попыток ВСУ пересечь госграницу РФ в Курской области. Командир десантной разведроты с позывным «Гром» рассказал, что российские солдаты атакуют украинских военных с помощью дронов на ближних подступах к границе и используют тяжелые огнеметные системы, удары авиации и тяжелой артиллерии для отражения атак на более дальней дистанции. А нарушение логистики препятствует подвозу новых сил к госгранице РФ.

Ранее дрон ВСУ ударил по памятнику советским летчикам в Курской области.

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