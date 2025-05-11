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ЦАХАЛ призвал к эвакуации людей из трех портов в Йемене

ЦАХАЛ призвал эвакуировать три порта в Йемене перед возможной атакой на хуситов
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Israel Defense Forces/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала эвакуировать людей из трех портов в Йемене, находящихся под контролем шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы). Соответствующее заявление распространил представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри, передает РИА Новости.

«В связи с тем, что террористический режим хуситов использует морские порты для своей террористической деятельности, мы настоятельно призываем всех находящихся в этих портах лиц эвакуироваться и держаться от них подальше ради вашей безопасности до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении представителя армии.

Эдри уточнил, что людей нужно эвакуировать из портов Ходейда, ас-Салиф и Рас Иса.

6 мая «Ансар Аллах» пригрозило ответить Израилю и США на удары по подконтрольной ему территории. В заявлении также говорится, что руководство движения расценило атаки Израиля на йеменские порты, а также аэропорт Саны, цементные заводы и электростанции как попытку установить блокаду йеменского народа.

Ранее хуситы заявили о планах установить воздушную блокаду Израиля.

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