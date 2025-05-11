На автодороге к многостороннему автомобильному пункту пропуска (МАПП) »Суджа» в Курской области осталось большое количество уничтоженной военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Среди них — автомобильная, гусеничная и легкобронированная подбитая техника украинских войск. Большая часть этой техники была уничтожена в ходе боестолкновений с российскими десантниками.

8 мая сообщалось, что украинские военнослужащие повторили попытку наступления на населенный пункт Теткино в Курской области силами 40–50 солдат. По данным Telegram-канала Mash, ВСУ провели предварительную артиллерийскую подготовку и бомбардировки перед наступлением. В публикации подчеркивается, что военнослужащих украинской стороны атаковала российская авиация, была уничтожена колонна техники. Бойцы РФ отметили, что солдаты украинской стороны буквально «идут на пулемет».

Ранее эксперт заявил, что линия боевого соприкосновения в зоне СВО «зашевелилась».