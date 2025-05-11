В Кремле отвергли идею размещения европейских миротворцев на Украине

Песков: Россия не согласится с идеей размещения европейских миротворцев на Украине

Россия не согласится с идеей размещения европейских миротворцев на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News.

«Нет, мы не можем», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу высказал мнение, что планы по введению миротворцев на украинскую территорию имеют признаки готовящейся оккупации западных регионов Украины европейцами. По его словам, в Киеве этого не видят или стараются не замечать.

До этого в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии. СВР расценивает это как «прикрытие фактической оккупации».

Ранее в Британии заявили о провале плана Стармера по отправке миротворцев на Украину.