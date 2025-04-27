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Зеленский назвал самые горячие участки фронта

Зеленский: больше всего боев на Покровском и Краматорском направлениях
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале о самых активных участках фронта.

Зеленский заявил, что встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским, который доложил ему о ситуации на фронте. Главком отметил, что по многим направлениям ситуация остается сложной.

«Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях», — отметил Зеленский.

Глава государства заявил, что украинские военные продолжают активные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей.

25 апреля президент Украины заявил, что в настоящее время тяжелая ситуация для ВСУ складывается на Красноармейском направлении.

19 апреля командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе 51-й армии ВС РФ с позывным «Миф» сообщил, что украинское командование перебросило под Красноармейск на помощь ВСУ элитный отряд операторов БПЛА «Птицы Мадьяра». Военный добавил, что беспилотники противника являются основной проблемой для продвижения российских войск в этом районе.

Ранее Зеленский заявил, что США передают ВСУ данные о запусках ракет.

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