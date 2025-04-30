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Штурмовик заявил, что ВСУ стянули к Красноармейску наемников и элитный батальон

ВС РФ: ВСУ стянули под Красноармейск наемников и элитный батальон «Скала»
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Украинское командование стянуло на Красноармейское направление наемников и элитный батальон «Скала». Об этом РИА Новости рассказал командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным «Серб».

По словам российского военного, много иностранных наемников, в основном, британцев, замечают на Красноармейском и Покровском направлениях.

«Англичан много, <...> и, естественно, они на то направление подтянули все самые свои такие подразделения, как «Скала», работают там», — поделился «Серб».

Он подчеркнул, что важность красноармейского узла обусловлена тем, что через этот узел и населенный пункт Красноармейск проходят все пути, по которым снабжаются близлежащие участки фронта. Поэтому ВСУ держатся за данный участок также, как держались на Авдеевку на Донецком направлении.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любые наемники из западных стран являются законной целью для Вооруженных сил РФ, пока идет специальная военная операция (СВО) на Украине.

Ранее российский генерал рассказал, что в рядах ВСУ сократилось число иностранных наемников.

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