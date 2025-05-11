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Япония готовится к испытаниям новейшего оружия для поражения гиперзвуковых целей

Yomiuri: в Японии намерены испытать прототип электромагнитной пушки
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Eric Risberg/AP

Министерство обороны Японии планирует в ближайшее время провести испытания полномасштабного прототипа электромагнитной рельсовой пушки, которая, по утверждениям разработчиков, может сбивать гиперзвуковые боевые блоки. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Как пояснили разработчики, рельсовая пушка является новейшим оружием, которое без взрывчатки и пороха при помощи электрической энергии может разгонять снаряд до огромной скорости. Кроме скорости такое оружие имеет большую дальность и точность, поэтому может использоваться для поражения любых воздушных целей, включая гиперзвуковые.

Ожидается, что электромагнитными рельсовыми пушками оснастят корабли с многоцелевыми системами слежения и наведения Aegis.

До этого в минобороны Японии сообщили о сотрудничестве с США в области оборонительных вооружений и технологий. Страны, в частности, договорились продвигать дискуссию в сфере создания беспилотников и обсуждают возможность совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия.

Ранее Пентагон анонсировал решение о будущем новой баллистической ракеты.

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