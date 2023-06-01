США и Япония обсуждают разработку систем перехвата гиперзвукового оружия

Глава Министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что его страна и США собираются сотрудничать в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также обсуждают возможность совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином, передает ТАСС.

«Что касается сотрудничества в области оборонительных вооружений и технологий, мы договорились продвигать дискуссию и укреплять сотрудничество в области беспилотников и [обсуждаем] возможности совместной разработки будущих [систем] перехвата для противодействия гиперзвуковым технологиям», — сказал японский министр.

Ранее министр армии США Кристин Уормут заявила, что Сухопутные войска Соединенных Штатов намерены развернуть гиперзвуковые ракеты в 2023 году, несмотря на недавнюю отмену испытания данного вида оружия.

До этого газета The Washington Times со ссылкой на отчет исследовательской службы конгресса США писала, что американские радары системы противоракетной обороны (ПРО) не могут отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты.

Агентство по противоракетной обороне Пентагона работает над новыми системами.