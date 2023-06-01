Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США и Япония обсуждают разработку систем перехвата гиперзвукового оружия

МО Японии: Токио и Вашингтон обсуждают разработку систем перехвата гиперзвукового оружия

close
100%
Reuters

Глава Министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что его страна и США собираются сотрудничать в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также обсуждают возможность совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином, передает ТАСС.

«Что касается сотрудничества в области оборонительных вооружений и технологий, мы договорились продвигать дискуссию и укреплять сотрудничество в области беспилотников и [обсуждаем] возможности совместной разработки будущих [систем] перехвата для противодействия гиперзвуковым технологиям», — сказал японский министр.

Ранее министр армии США Кристин Уормут заявила, что Сухопутные войска Соединенных Штатов намерены развернуть гиперзвуковые ракеты в 2023 году, несмотря на недавнюю отмену испытания данного вида оружия.

До этого газета The Washington Times со ссылкой на отчет исследовательской службы конгресса США писала, что американские радары системы противоракетной обороны (ПРО) не могут отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты.

Агентство по противоракетной обороне Пентагона работает над новыми системами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях