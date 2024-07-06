Пентагон анонсировал решение о будущем новой баллистической ракеты

Министерство обороны США 9 июля озвучит решение о будущем программы разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

«Министерство объявит о своем решении относительно будущего программы Sentinel», — отметили в ведомстве.

В Пентагоне уточнили, что после завершения процесса оценки будут выполнены «обязательства перед конгрессом». Представитель министерства уточнил, что в настоящее время в ведомстве не готовы сообщить подробности о предстоящем решении.

До этого стало известно, что стоимость проекта МБР Sentinel выросла на 81% по сравнению с первоначальными расчетами. Полгода назад стоимость программы Sentinel увеличилась на 37%. Тогда же прогнозировалось, что ракета поступит на вооружение примерно в 2032 году.

В мае заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант допустил возможность отказа от программы МБР Sentinel.

Ранее США провели испытательный пуск ракеты с боеголовкой для новых МБР Sentinel.