Бывший глава британской разведки MI6 Алекс Янгер в интервью The Independent заявил, что на фоне российского-американского сближения Соединенному Королевству нужно перевооружаться.

По мнению Янгера, угроза со стороны РФ является реальной, а действия президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показали, что «правила изменились».

«Это означает, что не только Британия должна перевооружиться, но и вся остальная Европа, и что Европе придется взять на себя ответственность за свою собственную коллективную безопасность, по возможности в союзе с США, но при необходимости и без них», — сказал Янгер.

Он отметил, что перевооружение Соединенного Королевства является нежелательным для многих британцев, но оно необходимо.

Накануне газета Publico написала, что политика введения пошлин против других стран, проводимая Трампом, ослабляет позиции ЕС на Украине и формирует «стратегическое партнерство» в отношениях с Россией.

Ранее глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «неперевариваемого стального дикобраза».